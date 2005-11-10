Ferrara e Scarpa ancora al fianco della Juve Stabia: "Obiettivo è consolidamento del club"

Ancora sei mesi. Il Tribunale di Napoli ha annunciato che gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa resteranno ancora in sella alla Juve Stabia per i prossimi sei mesi. I due erano stati nominati nell’ottobre di un anno fa per bonificare i servizi del club da una possibile infiltrazione mafiosa. I due si sono poi trovati a dover gestire una situazione che si è fatta via via più difficile con l’addio di Solmate – proprietaria del club – nel finale della scorsa stagione adoperandosi per evitare il fallimento e favorendo l’approdo di Alfredo Guerri come nuovo proprietario.

Quest’ultimo, a sua volta, si è trovato però travolto dalla truffa legata al superbonus 100% edilizio che ha portato a un sequestro di oltre 150 milioni e alla nomina di un nuovo CdA che ha come nuovo presidente Alfredo Morrone. Ora i due amministratori giudiziari continueranno nel loro lavoro di riorganizzazione e consolidamento del club campano.

La nota della Juve Stabia

Il Tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto la proroga di sei mesi dell’amministrazione giudiziaria della S.S. Juve Stabia srl, riconfermando nel ruolo di amministratori giudiziari il Dott. Mario Ferrara e il Dott. Salvatore Scarpa.

Questo è quanto hanno stabilito oggi i magistrati Dott.ssa Teresa Areniello, Dott.ssa Mariarosaria Orditura e Dott. Luciano di Transo che, all’esito della camera di consiglio, hanno ritenuto opportuno mantenere la misura in atto, confermando l’efficacia dell’opera degli amministratori impegnati da ottobre 2025 in un’opera di “bonifica” dei servizi del club, rafforzata dall’adozione di un Codice di condotta che ha reso strutturale l’azione decisa dal Tribunale.

Dichiarazione degli amministratori giudiziari

“Siamo onorati della decisione del Tribunale di Napoli e ringraziamo i magistrati per la fiducia. La proroga dell’amministrazione giudiziaria ci consegna un ulteriore periodo di sei mesi nel quale continueremo a operare con il massimo impegno, dedizione e passione al servizio della S.S. Juve Stabia. Circa un anno fa abbiamo cominciato questo lavoro consapevoli dell’importanza del ruolo e con l’obiettivo di accompagnare il club in un percorso di riorganizzazione e consolidamento. Continueremo a essere al fianco degli sportivi di Castellammare avendo, in questi mesi, toccato con mano il legame profondo che c’è tra la Juve Stabia, la città e la sua gente”.