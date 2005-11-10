Juve Stabia, De Giorgio in vista dell'Entella: "Dobbiamo muovere la nostra classifica. Per forza"

Chiusa la lunga sosta dovuta alle Nazionali, ecco che la Juve Stabia è pronta a tornare in campo: in occasione della 6ª giornata del campionato di Serie B, affronterà la Virtus Entella, nel match in programma a Chiavari sabato pomeriggio.

A fare il punto della situazione è stato il tecnico gialloblù Pietro De Giorgio: "Riparte il campionato, la parte che ci interessa di più in vista delle situazioni che si sono venute a creare: sappiamo di essere ultimi in classifica, va quindi mossa nel modo più veloce possibile. È una classifica che sappiamo non appartenerci sul campo, ma questa poi è, quindi dobbiamo andare in Liguria per fare la nostra gara: l'Entella però è una squadra di categoria, che fa dell'umiltà la sua forza, ha intensità, voglia di non prendere gol, sa attaccare la profondità".

Andando più nel dettaglio della rosa: "Stiamo lavorando su un concetto e una proposta di gioco che espongono a rischi, ma abbiamo lavorato bene e recuperato tutti in questa sosta, sono out solo Vismara, Scuderi e Pietrangeli. Sibilli e Maistro, a oggi, hanno invece almeno 70 minuti nelle gambe, lo si è visto anche nelle amichevoli fatte recentemente, mentre Perin è un giocatore che abbiamo fortemente voluto, è un 2007 ed è di prospettiva: in questi due mesi di lavoro è cresciuto molto, come tanti altri".

Conclude poi: "Qualche punto in più lo avremmo meritato, vedi contro Palermo e Vicenza, in più c'è stata la penalizzazione e il contraccolpo un minimo si è sentito: se si è visto nervosismo, è solo perché da quella situazione vogliamo uscirne in più in fretta possibile. Voglio arrivare il prima possibile alla vittoria, sarebbe il giusto premio per i ragazzi, e ci permettere di riaccendere l'entusiasmo della piazza".