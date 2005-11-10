Sampdoria, Corradi: "Colpa mia, qui è dura per tutti. 4 tiri, 4 gol subiti: ora ripartiamo"

Bernardo Corradi si prende la responsabilità della sconfitta della Sampdoria, battuta 4-1 dall’Avellino al Partenio-Lombardi nella sesta giornata di Serie BKT. Per i biancoverdi hanno segnato Cheddira, Palumbo, Russo e Besaggio, per i blucerchiati Insigne. Queste le sue dichiarazioni: "Hanno fatto 4 tiri, 4 gol. Incassi l’1-0, pareggi e dopo 2 minuti prendi il 2-1 e al 30' stavano 4-1. Quattro cross ci hanno messo in difficoltà. L’approccio fisico lo abbiamo pagato, non abbiamo fatto la gara fisica che va fatta quando vieni a giocare qua. Bisogna essere lucidi nell’analisi ed evitare di eccedere in alcuni giudizi, ma è palese che ci sono giocatori non in condizione, che hanno bisogno di tempo. Non ci sono altre soluzioni che andare a lavorare in silenzio. Non siamo tranquilli e sereni, ma io posso solo analizzare gli errori fatti, le difficoltà sui duelli e sui contrasti, persi quasi tutti. Bisogna lavorare anche sui singoli e cercare di azzerare questa gara. Avevamo Ravanelli che aveva fatto solo due allenamenti da agosto, lo stesso Ferrari era all’esordio dopo gli infortuni.

Insomma non voglio alibi, ma purtroppo la condizione era quella che era. Ora però testa alla prossima gara, non ci possiamo fermare. Il primo colpevole sono io per questa sconfitta. Il primo responsabile è sempre l’allenatore. Quando uno fa questo lavoro deve sempre sentirsi in discussione. Tifosi? Dispiace perché magari hanno fatto 10 ore di pullman e hanno visto una gara del genere. Dispiace, proveremo a dare loro una soddisfazione nelle prossime gare. Campo? È un terreno diverso sul quale giocare. Non so quante squadre avranno vita facile qua, è una squadra forte, una piazza calda. Una squadra che può far bene».