Serie B, Entella-Juve Stabia: Chiappella deve rinunciare a Forte, in dubbio Karic per De Giorgio

Torna la Serie B in tutto il suo splendore dopo la sosta nazionale. E lo fa con un crocevia importante per la zona salvezza: il match tra Virtus Entella e Juve Stabia al Comunale di Chiavari.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

I liguri si apprestano ad accogliere la Juve Stabia tra le mura amiche. Dopo un inizio complicato di due sconfitte consecutive, la formazione di Chiappella non ha più perso: i pareggi con Vicenza e Cremonese sono stati intervallati dal netto successo a Pisa. La classifica è cortissima, specie nelle zone calde: i cinque punti racimolati fin qui non fanno dormire sogno tranquilli, seppur sia ampiamente presto per parlarne. Intanto, scherzo del destino, non sarà della partita il grande ex di turno, Francesco Forte, che proprio con la maglia gialloblù fece faville nella stagione 2019-2020.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

La situazione delle "Vespe" si è ribaltata con l'estate di mezzo: l'avvio di stagione claudicante e la penalizzazione di 4 punti vedono i campani all'ultima posizione, in coabitazione con la Carrarese. Se in casa Entella è certa l'assenza dell'ex Forte, ancora da valutare l'altro ex di turno: Nermin Karic, reduce da un infortunio contro il Cesena prima della sosta. Nel frattempo, arrivano segnali confortanti dall'amichevole a Formello contro la Lazio di Gennaro Gattuso e il tecnico dei gialloblù vuole ripartire proprio da lì.