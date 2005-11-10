Cosenza, serve una svolta: Coppitelli si gioca la panchina con il Picerno

Il Cosenza è chiamato a reagire dopo un avvio di stagione disastroso, con sei sconfitte e appena due pareggi nelle prime otto giornate. I silani sono penultimi, ma senza la penalizzazione del Crotone occuperebbero l'ultimo posto. Dopo aver ridimensionato la rosa per contenere i costi, la società si trova ora a fare i conti con una squadra in difficoltà. Anche Coppitelli è finito in discussione, ma dopo alcuni contatti con altri allenatori si è deciso di proseguire con lui. La trasferta di lunedì sera a Picerno sarà però decisiva: in caso di un'altra delusione, la posizione del tecnico potrebbe tornare in bilico. Le responsabilità, tuttavia, non sono soltanto sue e la necessità di rinforzare la rosa è ormai evidente.

Coppitelli sembra orientato a schierare il 3-5-2, modulo provato durante la settimana per affiancare due attaccanti e provare a risolvere i problemi offensivi. Il Cosenza ha realizzato appena cinque gol, il peggior dato del girone, e ne ha subiti 18 in otto partite, risultando la difesa più perforata del campionato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.