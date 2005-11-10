Latina, Terracciano cede le quote al socio D'Apuzzo. È lui il nuovo presidente nerazzurro

Latina, Terracciano cede le quote al socio D'Apuzzo. È lui il nuovo presidente nerazzurroUfficiale
Claudia Marrone
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina "comunica che presso lo studio del Notaio Riccardelli di Latina è avvenuto il passaggio delle quote di controllo del club dal socio Terracciano al socio D’Apuzzo.
Questa operazione nasce dalla crescente necessità da parte del presidente Terracciano di dover rivolgere maggior impegno alle proprie attività imprenditoriali e dalla contestuale piena disponibilità del socio D’Apuzzo ad assumere in prima persona la guida del club, legandosi al futuro della società con il ruolo di Amministratore Unico.
L’operazione rappresenta un vero e proprio passaggio del testimone.
Un passo importante, per continuare ad assicurare una gestione sportiva solida e per affrontare le sfide che il calcio professionistico richiede.
Il socio D’Apuzzo assume con entusiasmo il nuovo ruolo, con l’obiettivo di infondere alla società rinnovata energia e nuovi stimoli.
Nell'ambito di questo nuovo assetto, il presidente Terracciano manterrà una significativa partecipazione. Una scelta condivisa per garantire la continuità dell'identità e dei valori del club. In quest'ottica assicurerà alla società il proprio contributo di esperienza per preservare il patrimonio storico costruito insieme.
Con questo assetto rinnovato, il Latina Calcio 1932 apre un nuovo capitolo della sua storia, pronta a scendere in campo con determinazione per onorare i propri colori e la propria tifoseria".
Hanno poi fatto seguito le prime parole del neo presidente: "Sono entusiasta ed orgoglioso di questa nomina. Ringrazio il presidente Terracciano per lo straordinario impegno, la passione e la dedizione profusi nei suoi nove anni alla guida del club. Nove anni di storia condivisa, di sacrifici e di gioie sportive che resteranno indelebili nella storia della società”.