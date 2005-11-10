Terminata a fine settembre la sua esperienza alla Dolomiti Bellunesi, dove aveva trovato poco spazio nella passata stagione (due sole presenze) prima del prestito al Bra (dove collezionò nove presenze con un gol), il centravanti classe 2002 Thomas Scapin riparte dalla Serie D e dal Mestre. Lo comunica il club lagunare con una nota sui propri canali ufficiali.

Il comunicato del Mestre su Scapin

L’Associazione Calcio Mestre ufficializza l’arrivo dell’attaccante Thomas Scapin, classe 2002, svincolato dopo l’esperienza con la Dolomiti Bellunesi.

Nato a Cittadella il 18 ottobre 2002, Scapin è una punta centrale di 1,89 m, di piede destro, con un percorso già significativo tra Serie D e Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Montebelluna e Cittadella, ha poi vestito le maglie di Campodarsego, Cartigliano, Olbia, Union Clodiense e Dolomiti Bellunesi, maturando esperienza sia nel massimo campionato dilettantistico sia tra i professionisti.

Nella stagione 2022/23 veste la maglia del Cartigliano, realizzando 9 reti in 30 presenze in Serie D. Successivamente ha affrontato due campionati consecutivi di Serie C con Olbia e Union Clodiense, prima del passaggio alla Dolomiti Bellunesi e del prestito al Bra nella seconda parte della scorsa stagione. Attaccante di movimento, Scapin ama partecipare alla costruzione offensiva, dialogare con i compagni e attaccare la profondità. Caratteristiche alle quali abbina disponibilità al sacrificio e una forte attenzione al lavoro di squadra.

Il Mestre inserisce così nel proprio reparto offensivo un giocatore ancora giovane, ma già con un buon bagaglio di esperienza.