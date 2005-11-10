Lotito: "La Reggina è di mio figlio. Non ha senso vietare la multiproprietà"

La questione multiproprietà torna al centro del dibattito e coinvolge anche la Reggina. A parlarne è stato Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenuto al termine della partita vinta dagli amaranto contro il Siambese.

Le quote della Reggina, ha precisato Lotito, fanno capo a una società distinta dalla Lazio e l'investimento è stato sostenuto da suo figlio, senza utilizzare risorse del club biancoceleste. "La squadra è posseduta da mio figlio, ha ritenuto di fare l'investimento. Non sono soldi che provengono dalla Lazio. La Reggina è retta da una società denominata Rhegium".

Lotito ha poi ricordato la norma che in passato ha imposto la cessione della Salernitana, sostenendo la necessità di regole funzionali al sistema e applicate a tutti. Ha inoltre espresso perplessità sull'ipotesi di una seconda squadra, evidenziando i costi di gestione e il rischio di penalizzare i territori.

La proposta di Lotito: "Non ha senso vietare completamente la multiproprietà"

Il presidente della Lazio ha quindi ribadito la propria contrarietà a un divieto assoluto, pur riconoscendo la necessità di evitare che due società con la stessa proprietà militino nella medesima categoria. "Dobbiamo cercare di cambiare queste norme. Si parla di quarto grado affine: praticamente il cugino di quarto grado di mia moglie non potrebbe. Capisco che due squadre con la medesima proprietà non debbano militare nella stessa serie, ma non ha senso vietare completamente la multiproprietà", le sue parole riportatate da Laziosiamonoi.