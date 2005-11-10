Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Triestina, focolaio intestinale: otto giocatori contagiati. Il Legnago non apre al rinvio

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 15:34Serie D
14.11.2026 15:34Serie D
Fonti preferite
Il club segnala un focolaio intestinale: oltre agli infortunati, otto giocatori sono indisponibili. Chiesto il rinvio al Legnago, che non dà disponibilità
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Emergenza sanitaria in casa Triestina alla vigilia della trasferta contro il Legnago Salus, gara valida per la 12ª giornata del Girone A di Serie D e in programma domani, domenica 15 novembre, alle 14.30 al 'Sandrini'. Attraverso un comunicato ufficiale, il club alabardato ha reso noto che un focolaio virale di natura intestinale ha colpito un numero significativo di componenti della prima squadra. Una situazione che ha portato a una richiesta di rinvio della partita, sulla quale però la società veneta non ha dato disponibilità.

OTTO CALCIATORI CONTAGIATI, ANNULLATE LE SEDUTE DI ALLENAMENTO

Il problema si è manifestato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando diversi calciatori della prima squadra hanno accusato sintomi riconducibili a un'infezione intestinale. La società si è immediatamente attivata insieme allo staff medico, avviando una profilassi sanitaria per limitare il rischio di ulteriori contagi.
A tutti i componenti del gruppo squadra è stato chiesto di rimanere nelle rispettive abitazioni, dove sono stati sottoposti a visite individuali da parte dell'équipe medica del club. Per precauzione è stata inoltre annullata la seduta di allenamento prevista per venerdì pomeriggio, mentre la rifinitura di oggi era stata inizialmente posticipata al primo pomeriggio, così da avere qualche ora in più per monitorare l'evoluzione del quadro clinico.

La situazione, tuttavia, non è migliorata. Al contrario, nel corso della mattinata di sabato sono comparsi gli stessi sintomi in altri calciatori. Il bilancio aggiornato dalla Triestina parla di otto atleti contagiati, ai quali si aggiungono tre giocatori già indisponibili per infortunio. Complessivamente, dunque, sono undici i calciatori che al momento non possono essere considerati disponibili.

Di conseguenza, anche la rifinitura pregara programmata per il pomeriggio è stata annullata.

LA RICHIESTA DI RINVIO E IL NO DEL LEGNAGO

Di fronte a un quadro sanitario in peggioramento, la Triestina ha informato della situazione il Legnago Salus, società che dovrebbe ospitare la formazione alabardata nella giornata di domenica. Nel comunicato il club spiega di aver rappresentato alla controparte l'oggettiva situazione di emergenza, sondando la disponibilità a posticipare la gara a martedì 17 oppure mercoledì 18 novembre.
La richiesta non riguarda soltanto le difficoltà numeriche e organizzative della squadra di Trieste, ma anche la volontà di tutelare la salute degli avversari, evitando qualsiasi possibile rischio di contagio. Una precauzione legata soprattutto all'evoluzione registrata nelle ultime ventiquattro ore, durante le quali il numero dei calciatori interessati dal problema è aumentato.
La risposta del Legnago, però, non è stata positiva. Come specificato dalla società alabardata, il club veneto "non ha dato la propria disponibilità ad un rinvio della gara valida per la dodicesima giornata di campionato, in programma domani alle ore 14.30".

LA DECISIONE FINALE SULLA PARTITA

La situazione resta quindi in evoluzione e la partecipazione della Triestina alla trasferta di Legnago non è al momento una certezza. Nel comunicato conclusivo, infatti, la società si riserva di valutare ulteriormente l'evoluzione della situazione medico-sanitaria del gruppo squadra, prima di assumere le opportune determinazioni.
Una posizione che il club motiva richiamando espressamente la necessità di rispettare e tutelare il primario interesse alla salute dei propri tesserati. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se la formazione alabardata potrà scendere regolarmente in campo oppure se verranno assunte ulteriori decisioni alla luce dell'emergenza sanitaria.

Articoli correlati

Immagine news 1
Sembrava pronto per la rinascita della Triestina, ma Allegretti sposta il progetto Club Milano
Immagine news 2
Boato al Grezar, quando Doto inventava e De Falco re di coppe polverizzava la C1
Immagine news 3
Coppa Italia Serie D, sedicesimi di finale: sorridono Piacenza e Ancona. Bene la Nuova Ternana

Altre notizie Serie D

Oggi
Immagine news 1
15:34 Serie D
Triestina, focolaio intestinale: otto giocatori contagiati. Il Legnago non apre al rinvio
Ieri
Immagine news 2
20:34 Serie D
LND, Barbiero confermato coordinatore del dipartimento interregionale
giovedì 12 novembre
Immagine news 3
13:19 Serie D
È tutto vero: Pellissier è tornato in campo! Capitano in gol con la maglia del ChievoVerona
mercoledì 11 novembre
Immagine news 4
21:19 Serie D
Il Cjarlins Muzane punta al grande colpo in attacco: vicino l'ingaggio di Strizzolo
martedì 10 novembre
Immagine news 5
15:26 Serie DTMW
TMWPicerno-De Luca, dopo l'esonero può arrivare la risoluzione: il trainer valuta la proposta della Turris
Immagine news 6
10:04 Serie D
Dall'Irlanda alla Serie D, passando per un mese in camper: la storia di Milo Beimers
domenica 8 novembre
Immagine news 7
22:18 Serie D
Dopo il grande spavento, torna in campo il Trastevere. E Giordani si opera: "Ci rivediamo presto"
giovedì 5 novembre
Immagine news 8
15:04 Serie DTMW
TMWDalla Lazio all'Ancona, passando per Empoli: Chiucchiuini da scoprire. Il talento che piace in B e C
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Belgio, van Bommel: "L'Italia è cambiata, ma domani non sarà una finale". Ed elogia Esposito
Immagine top news n.1 Cambiaghi salta Belgio-Italia, Doumbia al posto di Frattesi ma ci possono essere sorprese. Le ultime da Appiano
Immagine top news n.2 FIGC, ora è ufficiale: ammesse le candidature di Malagò e Galliani alla presidenza
Immagine top news n.3 Napoli, Lobotka verso l'addio? Ha un'opzione per il rinnovo, ma guadagna tantissimo
Immagine top news n.4 Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"
Immagine top news n.5 Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"
Immagine top news n.6 Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus
Immagine top news n.7 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.2 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.3 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.4 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Ultimo allenamento della settimana per l'Atalanta: in 5 tra palestra e lavoro individuale in campo
Immagine box news Serie A Dovbyk ha sei partite per convincere Palladino: il Bologna valuta di rimandarlo alla Roma
Immagine box news Serie A De Ketelaere: "L'Italia non mi stupisce. Scalvini? Sta dimostrando di essere un grande anche a 4"
Immagine box news Serie A Inter, allarme Zielinski: infortunio al piede, salta la Romania e rischia anche la Svezia
Immagine box news Serie A Lazio davvero da scudetto? Veron: "Perché, è vietato? Ditemi chi ha fatto meglio"
Immagine box news Serie A Italia che cresce. Azzurro chiaro. Azzurro limpido. Una squadra... azzurrabile
Serie B
Immagine box news Serie B Giannitti: "In B sono tre le rivali del Palermo. Potenza, grande sorpresa della Serie C"
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti dopo la vittoria sul Parma: "Io giocherei tutti i giorni, tanto corrono loro"
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco Pizza a D’Agostino: “Non accettiamo ricatti, non subiamo pressioni”
Immagine box news Serie B Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"
Immagine box news Serie B Mancini sul futuro di Shpendi: “La priorità è il bene del Cesena”
Immagine box news Serie B Verona, messaggio di Baroni: "Qualcuno rimasto controvoglia? Ci sta, ma non si vive di scorciatoie"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: spettacolo puro! Tre triplette a referto. I risultati dei match delle 14:30
Immagine box news Serie C Crotone, torna allo 'Scida' Maxime Giron. Accordo fino a giugno prossimo
Immagine box news Serie C Ronaldinho manda in tilt i social: "Diranno che è IA". Domani debutta col Ravenna
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: i risultati parziali dei match delle 14:30. Union Brescia avanti
Immagine box news Serie C Salernitana, l'auto in fiamme è di Gyabuaa. “Non mi sento offeso, non mi sento ferito”
Immagine box news Serie C Ronaldinho si prende Ravenna. Illumina la rifinitura e parte a caccia del 300° gol
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: spettacolare 3-3 fra Napoli Women e Milan
Immagine box news Calcio femminile Il derby d'Italia e quello di Como, il programma della 7ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati