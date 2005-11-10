Triestina, focolaio intestinale: otto giocatori contagiati. Il Legnago non apre al rinvio

Emergenza sanitaria in casa Triestina alla vigilia della trasferta contro il Legnago Salus, gara valida per la 12ª giornata del Girone A di Serie D e in programma domani, domenica 15 novembre, alle 14.30 al 'Sandrini'. Attraverso un comunicato ufficiale, il club alabardato ha reso noto che un focolaio virale di natura intestinale ha colpito un numero significativo di componenti della prima squadra. Una situazione che ha portato a una richiesta di rinvio della partita, sulla quale però la società veneta non ha dato disponibilità.

OTTO CALCIATORI CONTAGIATI, ANNULLATE LE SEDUTE DI ALLENAMENTO

Il problema si è manifestato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando diversi calciatori della prima squadra hanno accusato sintomi riconducibili a un'infezione intestinale. La società si è immediatamente attivata insieme allo staff medico, avviando una profilassi sanitaria per limitare il rischio di ulteriori contagi.

A tutti i componenti del gruppo squadra è stato chiesto di rimanere nelle rispettive abitazioni, dove sono stati sottoposti a visite individuali da parte dell'équipe medica del club. Per precauzione è stata inoltre annullata la seduta di allenamento prevista per venerdì pomeriggio, mentre la rifinitura di oggi era stata inizialmente posticipata al primo pomeriggio, così da avere qualche ora in più per monitorare l'evoluzione del quadro clinico.

La situazione, tuttavia, non è migliorata. Al contrario, nel corso della mattinata di sabato sono comparsi gli stessi sintomi in altri calciatori. Il bilancio aggiornato dalla Triestina parla di otto atleti contagiati, ai quali si aggiungono tre giocatori già indisponibili per infortunio. Complessivamente, dunque, sono undici i calciatori che al momento non possono essere considerati disponibili.

Di conseguenza, anche la rifinitura pregara programmata per il pomeriggio è stata annullata.

LA RICHIESTA DI RINVIO E IL NO DEL LEGNAGO

Di fronte a un quadro sanitario in peggioramento, la Triestina ha informato della situazione il Legnago Salus, società che dovrebbe ospitare la formazione alabardata nella giornata di domenica. Nel comunicato il club spiega di aver rappresentato alla controparte l'oggettiva situazione di emergenza, sondando la disponibilità a posticipare la gara a martedì 17 oppure mercoledì 18 novembre.

La richiesta non riguarda soltanto le difficoltà numeriche e organizzative della squadra di Trieste, ma anche la volontà di tutelare la salute degli avversari, evitando qualsiasi possibile rischio di contagio. Una precauzione legata soprattutto all'evoluzione registrata nelle ultime ventiquattro ore, durante le quali il numero dei calciatori interessati dal problema è aumentato.

La risposta del Legnago, però, non è stata positiva. Come specificato dalla società alabardata, il club veneto "non ha dato la propria disponibilità ad un rinvio della gara valida per la dodicesima giornata di campionato, in programma domani alle ore 14.30".

LA DECISIONE FINALE SULLA PARTITA

La situazione resta quindi in evoluzione e la partecipazione della Triestina alla trasferta di Legnago non è al momento una certezza. Nel comunicato conclusivo, infatti, la società si riserva di valutare ulteriormente l'evoluzione della situazione medico-sanitaria del gruppo squadra, prima di assumere le opportune determinazioni.

Una posizione che il club motiva richiamando espressamente la necessità di rispettare e tutelare il primario interesse alla salute dei propri tesserati. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se la formazione alabardata potrà scendere regolarmente in campo oppure se verranno assunte ulteriori decisioni alla luce dell'emergenza sanitaria.