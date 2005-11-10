Un cambio di proprietà e un conseguente addio abbastanza burrascoso con il Perugia, squadra che ha guidato dal 22 ottobre 2025 al 3 agosto 2026, ora la ripartenza in panchina: dopo l'esperienza con i biancorossi, Giovanni Tedesco ha scelto di ripartire dalla Pietralunghese, formazione militante nel Girone F di Serie D, categoria dove battaglia da neo promossa.

Di seguito, la nota della stessa società:

"La Polisportiva Pietralunghese è lieta di annunciare il nome del nuovo tecnico che guiderà i rossoblù nel loro primo torneo di serie D dopo la risoluzione consensuale dell’accordo con Luca Pierotti. Il presidente Gianfranco Grassini e il patron Giuliano Martinelli nella giornata odierna hanno positivamente concluso la trattativa con Giovanni Tedesco, allenatore conosciutissimo che nell’ultima stagione ha guidati il Perugia in Serie C.

La presentazione ufficiale di Tedesco avrà luogo domani mattina, mercoledì 18 novembre, alle ore 11,30 nella sede della Giuliano Tartufi a Pietralunga. Tutti i giornalisti sono invitati all’appuntamento che prevede gli interventi dello stesso tecnico e dei vertici della società. Tedesco sarà in panchina domenica prossima nella trasferta di Termoli".