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Triestina, pari col Legnago nonostante il focolaio virale. "Mi è sembrato di tornare ai tempi del Covid"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 18:49Serie D
15.11.2026 18:49Serie D
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Il tecnico alabardato dopo l'1-1 col Legnago: "Gli ultimi giorni terribili". La richiesta di rinvio, i cambi in extremis e la polemica sul gol subito
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Stefano Scarpetti

Un pareggio che vale molto più di un semplice punto. La Triestina esce dalla trasferta contro il Legnago Salus con un 1-1, al termine di una partita affrontata in condizioni di assoluta emergenza. Il focolaio virale di natura intestinale che ha colpito la squadra alabardata nei giorni precedenti aveva infatti messo fuori causa otto calciatori, ai quali si aggiungevano tre indisponibili per infortunio. La società aveva chiesto il rinvio della gara, senza però ottenere la disponibilità del club veneto. Alla fine si è giocato, con Gaetano Fontana che ha dovuto fare i conti con ulteriori defezioni anche a ridosso del fischio d'inizio.

Nel post partita il tecnico ha voluto innanzitutto rendere merito ai propri giocatori, protagonisti di una prestazione di carattere nonostante le difficoltà vissute durante la settimana. "Penso di non risultare blasfemo se oggi definisco i ragazzi eroici, gli ultimi giorni sono stati veramente terribili e mi è sembrato di tornare indietro nel tempo all'epoca del Covid", ha esordito Fontana, raccontando anche le difficoltà nella preparazione dell'incontro: "Gli ultimi allenamenti li abbiamo fatti da remoto, cercando di organizzare questa partita evitando che il contagio si propagasse ad altri elementi".

La speranza, naturalmente, era quella di ottenere il rinvio: "Speravamo in un rinvio della gara perché non eravamo nelle condizioni minime per farla". Una situazione che ha inevitabilmente condizionato le scelte del tecnico fino a pochi istanti prima della partita. "Tutti hanno dato la disponibilità ma pochi secondi prima dell'appello dell'arbitro ho dovuto cambiare due volte la formazione, perché i ragazzi hanno provato ma qualcuno di loro non ce l'ha fatta, oltretutto dopo mezz'ora ho dovuto fare un ulteriore cambio».

Fontana ha quindi voluto sottolineare il valore umano del gruppo, andando oltre qualsiasi considerazione strettamente calcistica: "Li devo ringraziare, perché vedere la partita che hanno fatto con grinta, tenacia, voglia, su un campo peraltro sicuramente non in condizioni idonee, racconta del loro valore. Non parlo di tecnica o di tattica, ma del punto di vista umano, vuol dire che quando li abbiamo scelti non abbiamo sbagliato".

Fontana: "Il campo non ci sta dando quello che meritiamo"

Il tecnico ha poi analizzato l'andamento della gara, soffermandosi soprattutto sulla crescita mostrata dalla squadra nella seconda frazione. "A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che vedevo grande predisposizione, combattività, mancava però talvolta lucidità per la voglia di vincere la partita", ha spiegato. Nella ripresa, invece, la Triestina è riuscita ad aggiungere maggiore qualità alla propria manovra, trovando anche la rete e costruendo ulteriori occasioni.

Rimane però il rammarico per il gol incassato, sul quale Fontana ha espresso una posizione piuttosto netta, chiamando in causa l'episodio che ha coinvolto Munaretto: "Dispiace aver subìto un gol in quella che non è nemmeno un'occasione creata dagli avversari, oltretutto Munaretto ha subìto il fallo, non lo ha commesso". Il difensore, secondo quanto riferito dall'allenatore, ha riportato anche un problema fisico: "Ha una caviglia piuttosto gonfia e nera, segno evidente di un edema, ha cercato di spiegare che il fallo non l'aveva commesso lui ma oggi sta girando così»".

Nessuna intenzione, comunque, di cercare alibi. Fontana vuole ripartire dalla risposta caratteriale dei suoi, convinto che il lavoro quotidiano possa alla lunga portare i risultati sperati: "Prendiamo tutto senza piangerci addosso, continuiamo a lavorare perché ho grande fiducia, lo vedo ogni giorno durante gli allenamenti che si sta cercando di fare quello che va fatto, per crescere attraverso l'esperienza".

E proprio il gol segnato rappresenta, secondo il tecnico, un segnale importante per il futuro: "L'espressione del nostro gol è la conferma che il gruppo crede in quello che stiamo facendo". Una certezza dalla quale la Triestina vuole ripartire, dopo una settimana che ha messo a dura prova l'intero ambiente alabardato.

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