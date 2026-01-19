Ufficiale Colpo in attacco per l'ambiziosa Pistoiese: preso Filip Raicevic

La Società FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Filip Raičević, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione. Nato a Podgorica il 2 luglio 1993, Raičević è una punta centrale che porta a Pistoia un significativo bagaglio di esperienza, leadership e personalità.

Nel corso della sua carriera ha militato stabilmente tra Serie B e Serie C, vestendo le maglie di club prestigiosi come Lucchese, Vicenza, Bari, Pro Vercelli, Livorno e Ternana. In Serie B ha collezionato quasi 150 presenze, 23 reti e 12 assist, mentre complessivamente, in tutto il suo percorso, vanta circa 300 presenze, quasi 50 gol e 20 assist, numeri che testimoniano continuità di rendimento e affidabilità nel panorama professionistico. Attaccante strutturato e completo, ha già lavorato con mister Cristiano Lucarelli, prima al Livorno in Serie B e successivamente alla Ternana in Serie C.

Protagonista nelle piazze in cui ha giocato, Raičević ha conquistato due promozioni in carriera: con la Lucchese nella stagione 2013/14, vincendo il campionato di Serie D, e con la Ternana nel 2020/21, stagione culminata con la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C, ottenendo la promozione in Serie B proprio sotto la guida di mister Lucarelli. A livello internazionale vanta inoltre tre presenze con la Nazionale maggiore del Montenegro, di cui una nelle qualificazioni ai Mondiali 2018. Reduce dalle ultime due stagioni disputate con il Bassano in Serie D, chiuse con 48 presenze e 11 reti complessive, Raičević arriva a Pistoia con grande entusiasmo e motivazione, pronto a mettere la propria esperienza e il proprio carisma al servizio degli arancioni. Benvenuto in Orange, Filip!