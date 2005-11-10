Mancano le condizioni minime per lavorare con dignità, l'Enna sospende le attività: la nota

Un momento decisamente complicato quello che sta vivendo l'Enna, che pare però aver trovato il suo culmine, perché, attraverso una nota congiunta, il tecnico Alfredo Cimino e i suoi calciatori hanno deciso di sospendere da oggi ogni attività.

Di seguito, riportiamo il comunicato:

"Io, come allenatore, Alfredo Cimino, insieme ai miei giocatori, comunichiamo che da oggi sospendiamo ogni attività, in quanto sono venute a mancare le condizioni minime per portare avanti con dignità e serenità il nostro lavoro.

Non vogliamo entrare nel merito di questioni tra vecchia e nuova gestione e istituzioni, perché riguardano dinamiche fuori dal campo. Il nostro compito è solo allenarci e giocare.

In questi 40 giorni abbiamo lottato contro tante avversità e, nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo dando il massimo. Purtroppo adesso, a malincuore, siamo costretti a fermarci.

Ci auguriamo che chi di dovere trovi una soluzione, perché l'Enna non può morire".