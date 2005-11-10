Era il 20 ottobre, e Mirko Conte risolveva il suo contratto con il Sorrento, per ripartire dalla Serie D, e più precisamente dalla Nocerina: un mese dopo, però, la sua avventura è già terminata, perché, come fa sapere il club campano, il trainer "ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra". Aggiunge poi, il comunicato che è stata "una decisione maturata dal tecnico, che ha contestualmente manifestato la volontà di rinunciare a ogni emolumento e a qualsiasi spettanza economica ancora dovuta, in relazione al rapporto professionale con la società".

Fanno seguito, come sostanzialmente da prassi, i ringraziamenti all'allenatore, ma anche il nome del successore: i rossoneri si sono nuovamente affidati al figlio d'arte Karel Zeman (suo padre è il boemo Zdenek ).

Questa, la nota:

"La Nocerina 1910 comunica di aver riaffidato a Mister Karel Zeman, la guida tecnica della prima squadra.

Al suo fianco tornerà a operare Mister Alfonso Camorani, nel ruolo di allenatore in seconda, ricomponendo così il precedente staff tecnico rossonero.

La società augura a entrambi buon lavoro, con l’auspicio che possano affrontare con determinazione e professionalità il nuovo percorso alla guida della squadra, nel raggiungimento degli obiettivi stagionali".