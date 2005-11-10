Coppa Italia Serie D, ottavi di finale: crollo Lucchese, bene il Piacenza. Avanza la Ternana
Claudia Marrone
Smaltite le fatiche del campionato, torna in campo la Serie D, e lo fa con la Coppa Italia, giunta adesso agli ottavi di finale, che hanno preso il via questo pomeriggio ma si concluderanno poi tra due settimane: l'ultima gara si giocherà infatti il 2 dicembre, mentre a settimana prossima è fissata quella della Pro Patria, arrivata a questo turno mediante la giustizia sportiva. È stato infatti accolto il ricorso dei bustocchi dopo il match contro il Leon, che nel precedente turno ha commesso un errore nelle sostituzioni, rimanendo, seppur per soli due minuti, senza i fuoriquota richiesti.
Come da regolamento, anche per questo turno gare di sola andata: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. Le vincitrici si affronteranno ai quarti di finale, fissati per mercoledì 9 dicembre.
Di seguito, il punto della situazione:
Già giocate (in neretto le qualificate)
Ancona-Nuova Ternana 2-4 (d.c.r.)
Piacenza-Lucchese 4-0
Virtus Francavilla-Turris 2-4 (d.c.r.)
Villa Valle-Valenzana 3-5 (d.c.r.)
Union Clodiense-Cjarlinz Muzane 1-5
Nuova Igea Virtus-Modica 3-5 (d.c.r.)
Mercoledì 25 novembre
Ore 16.00 - Pro Patria-Sanremese
Mercoledì 2 dicembre
Ore 18.30 - Sassari Latte Dolce-Puteoli Real Normanna