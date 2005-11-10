Quattro presenze all'attivo equamente divise tra campionato e Coppa Italia, ma con poco più di 100 minuti giocati, ed ecco dunque che ieri è arrivato l'addio ufficiale tra la Giana Erminio e il centrocampista Nicholas Saggionetto, che è però già ripartito: il classe 2002 è infatti sceso in Serie D, firmando un accordo con il Fiorenzuola.

Di seguito, la nota dei rossoneri:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nicholas Saggionetto, centrocampista classe 2002 che entra a far parte della rosa della Prima Squadra rossonera.

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, Saggionetto è un centrocampista centrale cresciuto nel settore giovanile del Cittadella. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con il club granata, ha maturato la sua prima esperienza in Serie C in prestito al Sangiuliano City. Rientrato a Cittadella, ha esordito in Serie B.

Nella stagione 2024/25 è tornato al Sangiuliano City, collezionando 32 presenze e 2 reti in Serie D. Nel 2025/26 ha vestito le maglie di Pavia e Sangiuliano City, chiudendo la stagione con 30 presenze, 4 reti e 5 assist complessivi. In estate è passato alla Giana Erminio, con cui ha disputato quattro incontri tra campionato di Serie C e Coppa Italia.

Con il suo arrivo, il Fiorenzuola aggiunge al centrocampo un giocatore che conosce la Serie D e ha già maturato esperienza tra i professionisti.

Benvenuto in rossonero, Nicholas!".