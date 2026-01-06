Antonio Paolino (RBN): "Juve-Chiesa si può". Ma c'è anche il Napoli

Nel cuore del calciomercato invernale, si vocifera nelle ultime ore un ritorno clamoroso in casa Juventus. Stiamo parlando di Federico Chiesa, il quale nella sua esperienza in bianconero (2020-2024), ha totalizzato ben 131 presenze, 32 gol e 23 assist.

Nell'estate del 2024, l'esterno offensivo viene ceduto al Liverpool, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Con la casacca dei Reds, Chiesa non riesce ad emergere, difatti i suoi numeri parlano chiaro: 30 presenze in due anni, 4 gol e 4 assist. Tuttavia, come cantava Antonello Venditti: ''Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano'' e così, il classe 1997 sarebbe pronto a riabbracciare la Vecchia Signora.

Come rivelato dal direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino: ''Le regole del mercato sono sempre complesse, ma i contatti tra la Juve e Chiesa si sono intensificati. L'operazione potrebbe essere la prima della gestione Ottolini".

Nella giornata di ieri però il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Tutto Napoli di senso opposto,

Bucchioni, bomba sul Napoli: "Vuol riportare Chiesa in Italia, questo il piano di Manna"

"A proposito di Napoli, per risolvere la grana del mercato a saldo zero, Manna sta pensando di recuperare i settanta milioni spesi in estate per Lucca e Lang per poi reinvestirli". Così Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive sulle mosse di mercato in casa Napoli: "Non è facile, ovviamente. L’olandese non è il miglior interprete del calcio di Conte, ha estimatori in Turchia ma non solo. Tante sono le squadre che hanno bisogno di un centravanti, vediamo chi si avvicinerà a Lucca. Ovviamente l’allenatore spera che non finisca come con Kvara l’anno scorso e che a un’uscita corrisponda un’entrata.

E allora ecco l’idea sulla quale si sta lavorando: riportare Chiesa in Italia. C’è il via libera di Conte, il giocatore vuole tornare per giocarsi la Nazionale, sperando nei Mondiali. È stato proposto anche alla Juve, al Milan e alla Roma, ma guadagna molto, 7,5 a stagione, e anche se non è titolare il Liverpool per ora non ha aperto alla cessione. Ha il caso Salah e altri problemi di organico".