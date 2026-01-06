Respinto ricorso del Cagliari al Tar, a Cremona solo con la tessera del tifoso

Per giovedì recuperato Zè Pedro. Mercato, piace Lovric dell'Udinese

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GEN - Cagliari giovedì a Cremona solo con i sostenitori che hanno la tessera del tifoso: il Tar ha rigettato il ricorso del club sardo che voleva allargare la partecipazione anche ai supporter non fidelizzati. Il reclamo era stato presentato dopo le limitazioni di vendita ai tifosi residenti in Sardegna per la gara di giovedì tra Cremonese e Cagliari - permessa solo per il settore ospiti e solo ai possessori del programma di fidelizzazione del Cagliari Calcio - prima suggerite dalla determinazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e poi accolte dalle autorità di pubblica sicurezza di Cremona.

Il Cagliari si era rivolto al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per la tutela della propria immagine e di quella dei propri sostenitori chiedendo l'immediata sospensione del provvedimento. Il ricorso è stato respinto sostenendo tra l'altro che la fidelity card, non essendo in generale onerosa, è comunque alla portata di tutti anche attraverso richiesta online. La società rossoblù aveva contestato le limitazioni di vendita, evidenziando come non vi sia mai stata, né storicamente né recentemente, alcuna rivalità o episodio di violenza tra le due tifoserie.

Il club aveva inoltre sottolineato come già tanti tifosi dalla Sardegna avessero provveduto ad acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto (nave e aereo) per raggiungere la Lombardia. Prevista comunque la presenza di almeno 200 tifosi. Ma senza le limitazioni sarebbero potuti essere almeno il doppio. Intanto allenamento anche il giorno dell'Epifania per la squadra di Pisacane: in gruppo anche Zè Pedro, terapie per Deiola. Rimangono fuori dalla lista dei convocati, insieme al centrocampista di San Gavino, i soliti Belotti, Felici e Folorunsho.

Mercato "congelato" almeno sino alla partita di giovedì a Cremona. E in molte trattative c'è comunque di mezzo la Fiorentina. Al Cagliari piace Nicolussi Caviglia, ma il valdostano non andrà via dai viola senza che sia stato acquistato un altro centrocampista. Quindi tempi più lunghi del previsto. Tra i profili sondati dal club di Comisso per portare in Toscana un laterale d'attacco c'è anche quello di Luvumbo. Ma nella lista spese della Fiorentina c'è pure l'atalantino Brescianini, obiettivo del Cagliari. Per la mediana la società di Giulini sta pensando anche a Lovric dell'Udinese. (ANSA).