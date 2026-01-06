Pisa-Como 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo (41' st Hojholt); Touré, Marin (18' st Leris), Aebischer (32' st Esteves), Piccinini (32' st Lorran), Angori; Tramoni (19' st Moreo), Nzola. A disp.: Andrade, Scuffet, Buffon, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti. All.: Gilardino
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (19' st Vojvoda), Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (19' st Caqueret); Kühn (33' st Baturina), Nico Paz (43' st Sergi Roberto), Jesus Rodriguez (43' st Posch); Douvikas. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, Alberto Moreno, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Pairetto
Marcatori: 23' st Perrone, 31' st, 51' st rig. Douvikas (C)
Ammoniti: Aebischer (P), Da Cunha (C), Ramon (C), Coppola (P)
