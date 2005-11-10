Borac-Atalanta 2-3: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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26.11.2026 23:41Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Borac (4-2-3-1): Jurkas; Cipetic (22’ st Pascual), Meijers, Carolina, Herrera; Hiros, Jojic (12’ st Ogrinec); Sijaric (12’ st Rogan), Deket (31’ st Sanicanin), Vukovic; Juricic. Allenatore: Vinko Marinovic
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi (1’ st Bellanova); Ederson (1’ st Kessie), Pasalic (33’ st Elmas); Zalewski, Raspadori (13’ st De Ketelaere), Rowe; Scamacca (13’ st Krstovic). Allenatore: Maurizio Sarri
Arbitro: Verboomen (BEL)
Marcatori: 22’ Juricic (B), 29’ Deket (B), 86’ Krstovic (A), 90’ Kolasinac (A), 90’+3' Zappacosta (A)
Ammoniti: Meijers (B), Sijaric (B), Rowe (A), Pasalic (A)
Espulsi: Pascual (B), Herrera (B)
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