Daniel, la risposta sul campo alle polemiche post incidente. DNA Maldini

È innegabile che per Daniel Maldini questa striscia realizzativa di quattro gol consecutivi in altrettante partite rappresenti una risposta di enorme spessore caratteriale, specialmente dopo i momenti difficili e la pressione mediatica extra-calcistica che ha dovuto subire dopo il noto incidente automobilistico.

Il DNA calcistico della dinastia Maldini, inaugurata da Cesare e consacrata da Paolo, si manifesta proprio in questa capacità di isolarsi dai rumori di fondo e di far parlare il campo.

Reagire a critiche e polemiche con quattro gol consecutivi in Serie A non è da tutti: dimostra una solidità mentale e una stoffa da giocatore vero, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno.

Per il Cagliari si sta rivelando un trascinatore assoluto, confermando che il talento e la personalità, sotto il peso di un cognome così importante, stanno trovando la loro definitiva maturazione.

Dall'ombra del cognome alla consacrazione: il cammino di Daniel Maldini in Serie A

L'attaccante del Cagliari sta vivendo il momento più alto di una carriera costruita lontano dai sentieri battuti del Milan, superando lo scetticismo attraverso un lungo viaggio in provincia.

Il gol del momentaneo vantaggio contro la Juventus è solo l'ultimo tassello di un mosaico che racconta la definitiva maturazione di Daniel Maldini, terza generazione della dinastia più celebre del calcio italiano, il classe 2001 ha scelto una strada diametralmente opposta a quella di nonno Cesare e papà Paolo: non la trincea della difesa, ma l'estro della trequarti e del settore offensivo. Un percorso in massima serie che, prima dell'approdo in Sardegna, ha attraversato diverse tappe fondamentali.

Gli esordi al Milan e lo Scudetto

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, l'esordio in Serie A arriva il 2 febbraio 2020 a San Siro contro il Verona, nella stagione successiva, il 25 settembre 2021, mette a segno la sua prima rete in massima serie sul campo dello Spezia. Pur non partendo titolare nelle gerarchie di Stefano Pioli, fa parte della rosa che conquista lo Scudetto 2021-2022, collezionando complessivamente 15 presenze in campionato con la maglia del club di una vita.

Il percorso in prestito: Spezia ed Empoli

Nell'estate del 2022 il Milan decide di farlo maturare altrove, passa in prestito allo Spezia, dove totalizza 18 presenze e 2 reti, una delle quali segnata per ironia della sorte proprio a San Siro contro il Milan. La stagione successiva lo vede trasferirsi all'Empoli, un'esperienza complessa condizionata da problemi fisici che ne limitano l'impiego a sole 7 apparizioni senza gol.

La svolta di Monza e il salto all'Atalanta

Il punto di svolta arriva a gennaio 2024 con il trasferimento al Monza guidato da Raffaele Palladino, in Brianza, Maldini trova l'ambiente ideale per esprimere il proprio talento balistico e la visione di gioco. In un anno e mezzo colleziona 31 presenze e 7 reti, prestazioni che convincono l'Atalanta a investire su di lui 14 milioni di euro nell'estate 2025. Sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, nonostante una concorrenza serratissima, firma 3 gol in 19 presenze, arricchendo il proprio bagaglio tattico in termini di intensità e pressione.

Dalla parentesi Lazio all'esplosione a Cagliari

Nella prima parte del 2026 si registra una breve parentesi alla Lazio di Maurizio Sarri (12 presenze, 2 gol), prima del definitivo trasferimento estivo al Cagliari. All'Unipol Domus, sotto la guida di Fabio Pisacane, il giocatore ha trovato la sua collocazione ideale come punto di riferimento avanzato. Con la rete siglata alla Juventus, Maldini ha toccato quota 4 gol nelle prime 6 giornate della stagione 2026-2027, stabilendo il proprio record di continuità realizzativa e confermando, oltre alle doti tecniche, una solidità mentale da giocatore di caratura internazionale.