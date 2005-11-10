FIGC, ufficializzati i nuovi direttori sportivi: diploma per Bjarnason e Grella

In attesa del nuovo e imminente corso federale per Ds – che prenderà il via lunedì 12 ottobre - sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi direttori sportivi che si sono diplomati al corso di Coverciano dopo aver sostenuto gli esami finali e aver discusso la loro tesi.

Una delle peculiarità del corso organizzato dal Settore Tecnico è quella di elargire una borsa di studio alla miglior tesi redatta: in questo caso sono stati due gli allievi a beneficiarne, ovvero Adrian Alexandru e Luca Torresin, i cui elaborati verranno prossimamente pubblicati sul sito ufficiale della Figc.

Alexandru e Torresin sono anche risultati tra i migliori del corso, insieme a Raffaele Di Cristo, Alessandro Guarino e Anna Recalcati.

Tra i neo diplomati sono presenti anche alcuni nomi noti del calcio italiano, come l’ex calciatore – tra le altre – di Sampdoria, Pescara e Brescia, Birkir Bjarnason, e l’attuale presidente del Catania, Vincenzo Grella (proveniente da un altro corso), oltre ai responsabili di settore giovanile – rispettivamente – di Empoli, Pisa e Juve Stabia, Federico Bargagna, Dante Lucarelli e Saby Mainolfi.

Di seguito l’elenco completo:

Adrian Alexandru, Mario Apicella, Gionata Arcangeli, David Barani, Federico Bargagna, Mattia Bergamaschi, Giulio Bernardini, Simone Bertagno, Birkir Bjarnason, Enrico Bonzanini, Leonardo Cavallieri, Nicola Cecconi, Riccardo Chiodi, Alessio Cirulli, Edoardo Coscia, Enrico Dalè, Raffaele Di Cristo, Francesco Di Giovambattista, Roberto Fantini, Adelmo Blue Fornaciari, Zoltan Forras, Lorenzo Giovannone, Raimondo Grassadonia, Vincenzo Grella, Alessandro Guarino, Marian Ionita, Alessandro Leuzzi, Dante Lucarelli, Saby Mainolfi, Paolo Musso, Ottorino Pagano, Fabio Piluso, Mauro Pollini, Anna Recalcati, Gianluca Rosina, Vincenzo Rossi Pisano, Sabrina Sabatinelli, Enrico Saladino, Luca Scaramuzzino, Luca Torresin e Giovanni Zantedeschi.