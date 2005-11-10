Sei anni dopo quel mezzogiorno in cui il pallone sembrò fermarsi per sempre, l'Argentina si risveglia ancora una volta nel segno di Diego Armando Maradona. Il 25 novembre 2020, in una residenza privata del quartiere di San Andrés, a Tigre, un arresto cardiorespiratorio spezzava all'età di sessant'anni la vita del calciatore più iconico e contraddittorio di tutti i tempi.

Oggi, a sei anni esatti di distanza, il ricordo del Paese si muove su un doppio binario, da un lato la celebrazione struggente del mito sportivo, dall'altro la sete di verità giudiziaria per quegli ultimi, drammatici giorni di degenza.

La notte della Bombonera e il popolo dei murales

A Buenos Aires la ricorrenza coincide con un appuntamento carico di simbolismo, questa sera il Boca Juniors scende in campo alla Bombonera contro l'Independiente Rivadavia per gli ottavi di finale del Torneo Clausura (ore 21 in Argentina, visibile alle 1 del 26 in talia), trasformando lo stadio più amato dal Diez in un immenso santuario a cielo aperto.

Fin dalle prime ore del mattino i tifosi hanno iniziato a radunarsi nei luoghi simbolo della geografia maradoniana, dalle strade popolari di Villa Fiorito fino al quartiere della Paternal, dove mosse i primi passi con l'Argentinos Juniors.

Anche a La Plata, sede della sua ultima avventura in panchina con il Gimnasia y Esgrima, il club ha organizzato allo stadio Juan Carmelo Zerillo l'iniziativa "Del Bosque a la eternidad", un omaggio collettivo fatto di musica, testimonianze e fiori deposti davanti al grande murale che ne ritrae il volto. La stampa sportiva nazionale ripercorre intanto le tappe di una leggenda che travalica i confini del campo: dai trionfi con il Napoli fino all'apoteosi di Messico 1986, quell'epopea che rese Diego una figura identitaria insostituibile per l'intero popolo argentino.

Il conto alla rovescia verso il 22 dicembre

Eppure, nelle edizioni odierne dei principali quotidiani e nelle trasmissioni radiofoniche, la nostalgia lascia ampio spazio alla cronaca giudiziaria, questo sesto anniversario cade infatti a meno di un mese da una data storica, il prossimo 22 dicembre il tribunale di San Isidro pronuncerà la sentenza definitiva sulle responsabilità legate alla sua scomparsa.

Dopo l'annullamento del primo procedimento lo scorso anno, il nuovo processo ha chiuso la fase dibattimentale a ottobre, portando alla sbarra sei professionisti sanitari accusati di omicidio semplice con dolo eventuale per le gravissime negligenze durante il ricovero domiciliare di Tigre.

Nelle cronache argentine emerge con forza la sensazione che il lutto nazionale proclamato sei anni fa, culminato nella veglia oceanica alla Casa Rosada, possa trovare una reale composizione soltanto quando le aule di giustizia avranno stabilito chi lasciò morire solo l'uomo più amato del Paese.

Un'eredità che resiste al tempo

A sei anni dall'addio, la figura di Diego Maradona continua a dividere i biografi ma unisce in un unico abbraccio gli appassionati di calcio di ogni latitudine.

L'Argentina lo ricorda oggi non come un monumento distante, ma come una presenza viva nelle strade, nei cori degli stadi e nella memoria intima di ciascuno, in attesa che al mito eterno sul rettangolo verde si affianchi finalmente la parola giustizia.