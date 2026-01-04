Le partite di oggi: il programma di domenica 4 gennaio
Il 18° turno di Serie A accompagna il campionato verso la seconda metà di stagione con una domenica ricca di incroci pesanti, punti che iniziano a pesare doppio e obiettivi sempre più chiari. In alto, riflettori puntati sul big match serale tra Inter e Bologna, mentre a pranzo la Lazio ospita il Napoli in una sfida che può dire molto per entrambe. Nel pomeriggio spazio alla Fiorentina, chiamata a reagire contro la Cremonese dopo l’ultimo passo falso di Parma, e al confronto tra Verona e Torino, delicato in chiave equilibrio di classifica. Di seguito il programma calcistico del 4 gennaio, tra Italia ed estero:
Serie A
12:30 Lazio – Napoli
15:00 Fiorentina – Cremonese
18:00 Verona – Torino
20:45 Inter – Bologna
African Nations Cup – Ottavi di finale
17:00 Marocco – Tanzania
20:00 Sudafrica – Camerun
Ligue 1
15:00 Marsiglia – Nantes
17:15 Brest – Auxerre
17:15 Le Havre – Angers
17:15 Lorient – Metz
20:45 PSG – Paris FC
Premier League
13:30 Leeds – Manchester United
16:00 Everton – Brentford
16:00 Fulham – Liverpool
16:00 Newcastle – Crystal Palace
16:00 Tottenham – Sunderland
18:30 Manchester City – Chelsea
Serie C – Girone A
14:30 Arzignano – Brescia
14:30 Inter U23 – Novara
14:30 Lumezzane – L.R. Vicenza
17:30 Dolomiti Bellunesi – AlbinoLeffe
Serie C – Girone B
14:30 Campobasso – Ravenna
17:30 Bra – Sambenedettese
17:30 Guidonia – Perugia
20:30 Ternana – Livorno
Serie C – Girone C
12:30 Atalanta U23 – Latina
12:30 Foggia – Catania
14:30 Potenza – Giugliano
14:30 Siracusa – Salernitana
17:30 Trapani – Casarano
Liga Portugal
16:30 Rio Ave – Casa Pia
19:00 Santa Clara – FC Porto
21:30 Alverca – Famalicão
LaLiga
14:00 Siviglia – Levante
16:15 Real Madrid – Betis
18:30 Alavés – Oviedo
18:30 Maiorca – Girona
21:00 Real Sociedad – Atlético Madrid
