Le partite di oggi: il programma di lunedì 13 aprile
TUTTO mercato WEB
Il posticipo tra Fiorentina e Lazio in programma al Franchi alle 20.45 chiude il 32° turno di Serie A, ma in Italia si giocano sempre questa sera anche cinque gare valide per il 36° turno di Serie C. Di seguito il programma calcistico di lunedì 13 aprile, dal nostro Paese fino agli altri principali campionati europei.
Serie A (Italia)
20:45 Fiorentina – Lazio
Serie C – Girone A (Italia)
20:30 Dolomiti Bellunesi – Pro Patria
20:30 Renate – Pro Vercelli
Serie C – Girone C (Italia)
20:30 Benevento – Cavese
20:30 Crotone – Catania
20:30 Picerno – Cosenza
Premier League (Inghilterra)
21:00 Manchester United – Leeds
LaLiga (Spagna)
21:00 Levante – Getafe
Liga Portugal (Portogallo)
21:15 Tondela – Gil Vicente
Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"