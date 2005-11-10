Le partite di oggi: il programma di domenica 4 ottobre
Giacomo Iacobellis
È una domenica all'insegna del calcio internazionale, ma anche italiano. Riflettori puntati sulla Nations League, con quattro sfide di League A in programma alle 20.45: Galles-Danimarca, Grecia-Germania, Olanda-Serbia e Portogallo-Norvegia. Spazio anche alla League B e alla League D, mentre in Italia si gioca un turno importante di Serie C con diverse sfide nei tre gironi. Di seguito il programma completo delle partite di oggi, con orari e competizioni.
Nations League – League A
20:45 Galles-Danimarca
20:45 Grecia-Germania
20:45 Olanda-Serbia
20:45 Portogallo-Norvegia
Nations League – League B
18:00 Kosovo-Austria
20:45 Irlanda-Israele
Nations League – League D
15:00 Azerbaigian-Lituania
18:00 Malta-Andorra
Serie C – Girone A
12:30 Lecco-Brescia
12:30 Treviso-Giana Erminio
17:30 Dolomiti Bellunesi-Novara
20:30 Alcione Milano-Trento
Serie C – Girone B
14:30 Campobasso-Torres
14:30 Guidonia-Pineto
14:30 Pianese-Ravenna
17:30 Reggiana-Spezia
20:30 Latina-Ostiamare
Serie C – Girone C
14:30 Cosenza-Foggia
20:30 Audace Cerignola-Altamura
20:30 Potenza-Picerno
20:30 Salernitana-Bari
Amichevoli internazionali
11:00 Brasile U20-Messico U20
11:00 Russia U20-Armenia U20
11:30 Isole Faroe U19-Emirati Arabi Uniti U19
12:00 Croazia U19-Turchia U19
12:00 Germania U17-Inghilterra U17
13:00 Macedonia del Nord U18-Montenegro U18
14:00 Danimarca U20-Stati Uniti U20
14:00 Uzbekistan U20-Arabia Saudita U20
15:00 Comore-Senegal
15:00 Sudafrica U23-Algeria U23
16:00 Francia U18-Senegal U18
16:00 Kirghizistan-Libano
16:00 Qatar U19-Slovenia U19
18:00 Senegal U20-RD Congo U20
20:00 Egitto-Sudafrica
20:00 Marocco-Mali