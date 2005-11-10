Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 ottobre
Giacomo Iacobellis
È l’Italia-Turchia la sfida più attesa di oggi. Gli Azzurri scendono in campo alle 20:45 nell'ultima partita di questa sosta in Nations League, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due uscite. Alla stessa ora, sempre nella League A, è in programma Francia-Belgio, mentre nella League B spiccano Bosnia Erzegovina-Polonia e Romania-Svezia.
Spazio anche alle qualificazioni agli Europei U21, con l’Italia di Baldini impegnata alle 18:15 contro la Polonia. Numerose, infine, le amichevoli internazionali in programma durante la giornata, dalle selezioni giovanili fino alle nazionali maggiori.
UEFA Nations League - League A
20:45 Francia-Belgio
20:45 Italia-Turchia
UEFA Nations League - League B
20:45 Bosnia-Erzegovina-Polonia
20:45 Irlanda del Nord-Georgia
20:45 Romania-Svezia
20:45 Ucraina-Ungheria
UEFA Nations League - League C
18:00 Cipro-Lettonia
20:45 Montenegro-Armenia
Europei U21 - Qualificazione
16:30 Montenegro U21-Armenia U21
18:15 Italia U21-Polonia U21
18:30 Svezia U21-Macedonia del Nord U21
Amichevoli Nazionali
10:30 Ungheria U18-Italia U18
11:00 Finlandia U18-Galles U18
11:00 USA U19-Norvegia U19
12:00 Galles U19-Irlanda del Nord U19
12:30 Croazia U18-Cile U17
13:00 Inghilterra U19-Belgio U19
14:00 Armenia U19-Estonia U19
15:00 Algeria U18-Qatar U18
15:00 Uganda-DR Congo
15:30 Ucraina U21-Albania U21
16:00 Danimarca U18-Arabia Saudita U18
16:00 Georgia U19-Lettonia U19
16:00 Montenegro U19-Israele U19
17:00 Mauritius-Sri Lanka
18:00 Portogallo U18-Turchia U18
18:00 Rwanda-Kenya
18:00 Senegal U23-Gambia U23
18:00 Serbia U21-Russia U21
18:00 Uzbekistan U18-Romania U18
20:45 Liechtenstein-Gibilterra