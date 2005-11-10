È Cristian Chivu il vincitore della 35ª edizione della Panchina d'Oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico della FIGC al miglior allenatore della Serie A 2025/26. Il tecnico dell'Inter, protagonista della conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, è stato premiato a Coverciano con 16 preferenze su 43 votanti, precedendo Cesc Fabregas del Como, secondo con 12 voti, e Gian Piero Gasperini della Roma, terzo con 9. Chivu succede nell'albo d'oro ad Antonio Conte, vincitore della precedente edizione con il Napoli.

Chivu vince la Panchina d'Oro: “Il paragone con Mourinho mi mette in imbarazzo”

Un riconoscimento che premia l'impatto immediato dell'allenatore rumeno, capace di conquistare due trofei alla prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, dopo una precedente esperienza in Serie A limitata a 14 partite con il Parma. “Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mette in imbarazzo. Lui è un grande e io ho appena iniziato. Spero di avere un pezzo di quello che ha vinto”, ha dichiarato Chivu. Il tecnico ha poi respinto l'etichetta di favorita assoluta attribuita all'Inter: “È troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. Serve dimostrare, dalle parole ai fatti la strada è lunga”. Alle sue spalle Fabregas, premiato idealmente dai colleghi per la straordinaria crescita del Como, condotto fino alla qualificazione in Champions League. Terzo Gasperini, protagonista del ritorno della Roma nella massima competizione europea.

Gli altri premi: Alvini, Tomei, Rossettini e Mazzantini

In Serie B il riconoscimento è andato a Massimiliano Alvini del Frosinone, davanti a Giovanni Stroppa e Alberto Aquilani. “Il premio è col mio nome sopra, ma non è un premio solo per me”, ha sottolineato il tecnico, ringraziando famiglia, staff, calciatori e società. In Serie C ha trionfato Francesco Tomei, protagonista della promozione dell'Ascoli in Serie B, davanti a Fabio Gallo e Cristian Bucchi. Per il calcio femminile premiati Luca Rossettini, vincitore dello Scudetto con la Roma, per la Serie A e Selena Mazzantini del Como 1907 per la Serie B. Rossettini ha dedicato un pensiero a Davide Astori, mentre Mazzantini ha condiviso il riconoscimento con squadra, staff e società.