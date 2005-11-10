Monguzzi (dirigente Juventus): "L'obiettivo con lo Stadium è farci due eventi al giorno"

Paolo Monguzzi, Stadium & Consumer Business Director della Juventus, ha parlato dal palco del Social Football Summit, che si tiene allo Stadium di Torino: “Abbiamo una casa bellissima e dobbiamo viverla per 365 giorni all'anno. Quando, insieme al mio team, riusciremo a organizzare due eventi al giorno, allora saremo davvero contenti. Abbiamo aperto al rugby e ai concerti, poi siamo arrivati a 100 eventi durante l’anno. Se vogliamo arrivare a due eventi al giorno, allora capite che abbiamo un potenziale enorme. Il nostro core business è il calcio e la vera difficoltà è legata al calendario, perché da agosto a giugno la priorità è il campo. Vogliamo però crescere per aumentare i ricavi della società”.

Qual è il futuro degli stadi nel calcio?

“Gli stadi devono essere integrati con ciò che li circonda. Devono essere un servizio per la città e non solo per un singolo evento. Nel futuro penso ci sia una parola chiave, ovvero unicità. Non l’impianto più grande o più costoso, ma l’unicità. Lo stadio di Torino non deve essere uguale a quello di altre città. In Italia spero ci siano tanti stadi e noi abbiamo un obiettivo: essere sempre quello più nuovo, investendo ogni anno, facendolo evolvere e cercando di essere sempre un po’ i primi. Questo è il pensiero della Juventus”.