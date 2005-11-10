Un talento al giorno, David Boly: esordio con gol in Champions, che serata

David Boly, nato il 22 gennaio 2009 a Colombes, è il giovane terzino destro francese (di origini ivoriane) del Paris Saint-Germain. Arrivato nella cantera parigina nel 2022, ha debuttato tra i professionisti in Coupe de France nel dicembre 2025. Nel giro di una settimana ha fatto il suo esordio in Ligue 1 contro il Le Havre e, pochi giorni dopo, ha segnato il suo primo gol in carriera nella vittoria 6-0 in Champions League contro il Villarreal, diventando il secondo più giovane marcatore del PSG nella competizione.

Caratteristiche tecniche

Da un punto di vista squisitamente tecnico, è un terzino moderno, atletico e propositivo, che si ispira ad Achraf Hakimi. Si distingue per velocità, capacità di spinta sulla fascia, tecnica pulita e lettura difensiva. Già internazionale francese nelle varie nazionali giovanili, combina fisicità e qualità con la palla, profilandosi come una delle perle più promettenti della generazione dei Titi e del calcio francese.

Nome: David Boly

Data di nascita: 22 gennaio 2009

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino destro

Squadra: PSG

Assomiglia a: Achraf Hakimi

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