Oggi in TV, torna la Champions League femminile: due italiane in campo, diretta su Disney+
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Daniel Uccellieri
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11.11.2026 05:30Altre Notizie
Roma e Inter scendono in campo nella quarta giornata della Champions femminile: tutte le partite di oggi e dove seguirle in TV.
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© foto di Federico De Luca
Torna in campo la Champions League femminile con le gare valide per la quarta giornata della fase campionato. Due le italiane in campo: la Roma ospite il Servette, mentre l'Inter se la dovrà vedere con il Manchester City. Entrambe le gare saranno visibili su Disney+.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 11 novembre
18.45 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Hacken-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Roma-Servette (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Inter-Manchester City (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 PSG-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+
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