Oggi in TV, dove vedere Atalanta-Venezia e Torino-Udinese
Dimitri Conti
Non manca il calcio in televisione neanche quest'oggi, lunedì 12 ottobre 2026.
Sono due le partite che rimangono all'appello per concludere la 6^ giornata di Serie A: alle ore 18:30 inaugura l'Atalanta di Sarri ospitando il Venezia, con il monday night Torino-Udinese a chiudere le danze. E poi, ancora, si scende in campo in Serie C, ma anche in Premier League e in Spagna. Di seguito dunque tutte le principali partite in programma oggi, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.
14.30 Italia vs Francia Under 23 femminile (Amichevole) - VIVOAZZURRO TV
18.30 Atalanta vs Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Pescara vs Guidonia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Barletta vs Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Picerno vs Cosenza (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Torino vs Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Coventry vs Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Levante vs Siviglia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Tenerife vs Girona (Segunda Division) - DAZN