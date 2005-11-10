Oggi in TV, dove vedere Italia-Turchia e gli Azzurrini di Baldini

Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione per oggi, lunedì 5 ottobre 2026.

Torna in campo l'Italia di Mancini, per la quarta e ultima partita di questa sosta, il ritorno della sfida alla Turchia nel girone di Nations League. Dopo il poker rifilato alla selezione di Montella (pericolante) a Bursa e il pari in Francia, gli Azzurri sperano di trovare nuove conferme. In campo anche la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, che si gioca l'ultima chance di qualificarsi diretta agli Europei di categoria contro la capolista Polonia. E poi le altre gare di Nations League e persino la seconda divisione della Spagna: di seguito tutti i principali appuntamenti, con a fianco di ogni match l'orario del fischio d'inizio e il canale su cui viene trasmesso.

18.00 Cipro vs Lettonia (Nations League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.15 Italia vs Polonia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2

20.30 Cordoba vs Tenerife (Segunda Division) - DAZN

20.45 Italia vs Turchia (Nations League) - RAI 1

20.45 Diretta Gol vs Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Francia vs Belgio (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW