Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 novembre
Dimitri Conti
Non mancano le partite da poter seguire quest'oggi, venerdì 27 novembre 2026.
Riprende la Serie A, con l'anticipo della 13^ giornata che mette contro Venezia e Bologna al Penzo. Non solo quello, però: in campo anche in due partite del girone C di Serie C, oltre che nei vari tornei internazionali. Di seguito tutti gli appuntamenti principali, con a fianco di ogni incontro l'orario del fischio d'inizio.
Serie A (13^ giornata)
20:45 - Venezia vs Bologna
Serie C - Girone C (16^ giornata)
20:30 - Cavese vs Scafatese
20:30 - Foggia vs Casertana
Premier League (12^ giornata)
21:00 - Nottingham Forest vs Chelsea
LaLiga (14^ giornata)
21:00 - Levante vs Racing Santander
Bundesliga (11^ giornata)
20:30 - Werder Brema vs Borussia Monchengladbach
Ligue 1 (12^ giornata)
20:45 - Brest vs Paris FC
Coppa di Francia (Sessantaquattresimi di finale)
19:00 - Cannes vs Le Puy-en-Velay
20:00 - Saint-Omer vs Caen
20:00 - USLPV vs Valenciennes