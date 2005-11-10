Napoli-Torino 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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21.11.2026 23:07Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin (58’ Olivera); Politano (82’ Favasuli), Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola (58’ Lang), Vergara (13’ De Bruyne); Hojlund (82’ Giovane). A disp.: Contini, Spinelli, Lucca, Marianucci, Pereyra, Lang. All.: Allegri
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli (72’ Comert), Comuzzo, Belghali (40’ Aboukhlal), Gineitis (68’ Casadei), Mandragora, Bragança (46’ Vlasic), Cacciamani; Adams, Simeone (72’ Zapata). A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Fitz-Jim, Fortini. All.: Abate
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 73’ McTominay (N)
Ammoniti: Comuzzo (T), Gilmour (N), Anguissa (N)
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