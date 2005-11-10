"Non fate come me", il drammatico appello di Roberto Carlos ai giovani calciatori dopo il crac economico

Ci sono pomeriggi in cui le parole pesano più di quei calci di punizione che sfidavano le leggi della fisica, quando Roberto Carlos è salito sul palco del Portugal Football Summit, (che si è tenuto presso la Cidade do Futebol a Oeiras, nei pressi di Lisbona il 24 settembre) la platea si aspettava i soliti aneddoti sui Galácticos, le risate, i ricordi del Mondiale 2002, invece, l’ex treno della fascia sinistra del Real Madrid e dell'Inter ha deciso di spogliarsi di ogni corazza.

Ha guardato la platea e lanciato una bomba che ha gelato la sala: "Ho perso il 99% di tutto quello che ho guadagnato con il calcio".

Un collasso finanziario devastante per uno dei terzini più iconici e pagati della storia del calcio, capace di accumulare in carriera una fortuna stimata ben oltre i 160 milioni di euro. Un tesoro immenso, letteralmente andato in fumo.

L'incubo in una notte: "Venerdì ho perso la mia storia"

La narrazione del suo tracollo ha i contorni drammatici di un thriller psicologico. Non si è trattato di investimenti sbagliati o di una vita di eccessi, ma di un tradimento consumato da chi gli stava più vicino, Roberto Carlos punta il dito contro una fitta rete di procuratori senza scrupoli, finti amici e drammi familiari che, un documento alla volta, hanno svuotato i suoi conti.

Il racconto del momento in cui ha toccato il fondo è da brividi: “Giovedì sono andato a letto tranquillo. Venerdì mattina mi sono svegliato e ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo completamente l'esistenza. In quel preciso istante ho capito di aver perso tutta la mia storia”.

La confessione di un uomo tradito dalla sua stessa ingenuità, che ammette di aver firmato carte senza leggerle, accecato da una fiducia che si è rivelata fatale.

La rinascita a 53 anni e il monito ai giovani

Ma un uomo che ha corso per tutta la vita non si ferma davanti a un muro. Oggi, a 53 anni, il brasiliano è riuscito a rialzarsi, ricostruendo pezzo dopo pezzo la propria stabilità economica e mentale grazie all'aiuto di una nuova cerchia di consulenti fidati. Attualmente veste i panni istituzionali di ambasciatore del Real Madrid nel mondo, un legame viscerale con la Casa Blanca che gli ha permesso di rimettersi in piedi.

Se ha deciso di raccontare questo dramma intimo, però, è soprattutto per lanciare un salvagente ai ragazzi che oggi si affacciano nel calcio dei grandi contratti milionari. "Controllate tutto, non fidatevi ciecamente di nessuno", è il suo accorato appello. Perché il campo ti rende immortale, ma la vita fuori sa essere un avversario molto più spietato.