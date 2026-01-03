Sassuolo-Parma 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric, Doig (41’ st Candé), Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani (14’ st Koné), Matic, Thorstvedt; Fadera (29’ st Cheddira), Laurienté (40’ st Pierini), Pinamonti (40’ st Moro). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni. All.: Grosso
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato (32’ st Britschigi), Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka (25’ st Estevez), Oristanio (25’ st Almqvist); Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali. All.: Cuesta
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 12’ Thorstvedt (S), 24’ Pellegrino (P)
Ammoniti: Matic (S), Walukiewicz (S), Circati (P)
