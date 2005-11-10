In un mondo del calcio sempre più in evoluzione, la figura del match analyst e del data analyst sta assumendo sempre più importanza. Figure di riferimento all'interno degli staff tecnici, ogni allenatore di alto livello oramai non può più farne a meno.

In questo senso è da segnalare un appuntamento importante che prenderà il via nelle prossime settimane. Sta infatti per partire una Special Edition legata alla Supercoppa Italiana di Math&Sport Academy, percorso di formazione dedicato ai footbal data analyst ideato dal Ceo Adriano Bacconi. Un percorso breve di lezioni live dedicato all'analisi di un evento sportivo specifico come la sfida fra Inter e Lazio: all'interno delle lezioni ci sarà una lettura delle caratteristiche delle squadre attraverso i dati e l'analisi del gioco, così come la preparazione del piano gara per le due squadre con tanto di report pre partita e la lettura dell'evento tramite un approccio data driven.

Dal 15 al 23 dicembre è in programma un’edizione speciale della MathandSport Academy, dedicata a tutti gli appassionati che vogliono imparare a conoscere i dati del calcio e saperli interpretare: studio ed esperienze pratiche per massimizzare il tempo a disposizione e coltivare concretamente il sogno di lavorare nel mondo del calcio. Per gli iscritti Premium ci sarà poi la possibilità di seguire live la partita a San Siro e seguire in tempo reale lo sviluppo del match. "M&S da anni lavora al fianco della Lega serie A per supportare con la telemetria live gli staff tecnici di tutte le squadre. Questo patrimonio di conoscenza viene utilizzato ora per formare una nuova generazione di football data Analyst. La special Edition di dicembre consentirà di fare un corso intensivo dove il focus didattico sarà la preparazione, l’analisi live e la rivisitazione il giorno dopo della Supercoppa italiana Inter-Lazio. Sarà quindi data la possibilità ai partecipanti di vivere un’esperienza unica ed esclusiva durante la finale utilizzando allo stadio o da remoto gli stessi strumenti in mano ai Match Analyst delle due squadre", spiega lo stesso Bacconi.

Visita il sito www.mathandsportacademy.it e scopri il corso più adatto a te: studia calcio, vivi esperienze pratiche, impara a preparare la partita come un analista di Serie A.

Dal 26 novembre al 1° dicembre, in concomitanza col Black Friday, è inoltre attivo uno sconto del 30% su tutti i corsi dell’Academy col codice BLACKMS30