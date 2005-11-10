Frosinone-Parma 3-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.11.2026 17:14Altre Notizie
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi (1’ Cittadini), Bracaglia (34’ Terzic); Masini, Calò (34’ Cichella); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (29’ Zerbin); Bobcek (37’ Fini). Allenatore: Massimiliano Alvini
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi (26’ Frigan), Fabbian (14’ Almqvist), Nicolussi Caviglia (14’ Bernabé), Keita, Carboni (14’ Britschgi); Elphège, El Bilal Touré. Allenatore: Alberto Gilardino
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 55’, 61’, 79’ Bobcek (F)
Ammoniti: Delprato (P), Monterisi (F), Nicolussi Caviglia (P), Elphège (P)
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