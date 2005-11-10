Gli arbitri in Spagna saranno intervistati, Simeone: "Spero parlino nel modo giusto"

Novità importante in Spagna: gli arbitri, a partire da questo fine settimana, parleranno nel post-partita delle gare della Liga. Inizialmente non in tutte le sfide e non con tutti i giornalisti: si parte con una intervista a fine settimana per ognuna delle due emittenti che hanno diritti televisivi sulle partite (leggi qui tutti i dettagli della novità).

La prima sfida da cui si parte sarà quella prevista domani, sabato 31 ottobre, fra Levante e Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, alla vigilia della sfida ha spiegato "Gli arbitri faranno il suo debutto in una conferenza stampa. "Spero che parlino bene e che dicano tutte le cose giuste su quello che è successo".