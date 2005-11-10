Gli arbitri in Spagna saranno intervistati, Simeone: "Spero parlino nel modo giusto"
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 13:17Calcio estero
autore Daniele Najjar
30.10.2026 13:17Calcio estero
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Novità importante in Spagna: gli arbitri, a partire da questo fine settimana, parleranno nel post-partita delle gare della Liga. Inizialmente non in tutte le sfide e non con tutti i giornalisti: si parte con una intervista a fine settimana per ognuna delle due emittenti che hanno diritti televisivi sulle partite (leggi qui tutti i dettagli della novità).
La prima sfida da cui si parte sarà quella prevista domani, sabato 31 ottobre, fra Levante e Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, alla vigilia della sfida ha spiegato "Gli arbitri faranno il suo debutto in una conferenza stampa. "Spero che parlino bene e che dicano tutte le cose giuste su quello che è successo".
Altre notizie Calcio estero
Oggi
14:12 Calcio estero
Delusione Pallone d'Oro, Flick: "Yamal ha risposto da campione. Kane? Sapete come la penso"
13:17 Calcio estero
Gli arbitri in Spagna saranno intervistati, Simeone: "Spero parlino nel modo giusto"
13:02 Calcio estero
Novità epocale in Spagna: interviste agli arbitri dopo le partite, si parte da Levante-Atletico
12:24 Calcio estero
Neuer salta Bayern-Dortmund, Kimmich rientra dal lutto. Il ds del Bayern: "Vicini a Joshua"
12:12 Calcio estero
"Prenda dei buoni avvocati": Mbappé, consiglio dell'ex ct della Cina per la battuta sul dittatore
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi