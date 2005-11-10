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Brasile, Ancelotti travolto dalle critiche dopo il ko col Giappone: “Sta facendo un pessimo lavoro”

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:11Calcio estero
15.11.2026 13:11Calcio estero
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La sconfitta per 3-2 contro il Giappone scatena la stampa brasiliana: nel mirino di Ancelotti soprattutto l'equilibrio della squadra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Brasile di Carlo Ancelotti torna sotto accusa dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone nell'amichevole disputata a Singapore. La doppietta di Vinícius Júnior aveva permesso alla Seleção di recuperare i due gol subiti nei primi venti minuti, ma una rete nel recupero ha condannato i verdeoro. Nervoso anche il finale del commissario tecnico italiano, espulso per le proteste contro la decisione arbitrale di convalidare il gol decisivo. Una prestazione che ha riacceso le polemiche in Brasile, dove crescono i dubbi sul lavoro dell'ex allenatore del Real Madrid.

Brasile, la stampa attacca Ancelotti: “Gioca male, non ha trovato equilibrio”

Particolarmente duro il commentatore Alexandre Lozetti, intervenuto a Sporttv: “Penso che stia facendo un pessimo lavoro. Il Brasile gioca male nella maggior parte delle partite, con un livello di gioco insufficiente”. Il giornalista ha poi approfondito le criticità della squadra: “Il Brasile ha giocatori di qualità, ma non riesce a costruire una squadra equilibrata. Ci sono problemi sia in fase difensiva che offensiva”. Critiche condivise anche da Globo Esporte, che descrive una nazionale ancora lontana dalle aspettative, e da Estadão, che evidenzia le lacune difensive e le difficoltà nella gestione del possesso.

Brasile, anche Romario contro Ancelotti: “È ora di cambiare”

Tra le reazioni più dure anche quella di Romario, che ha chiesto apertamente l'esonero del commissario tecnico: “Ancelotti, è finita! Fai le valigie e vattene! Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai conosciuto, ma lo hai dimostrato a livello di club”. L'ex attaccante ha poi invitato il presidente federale Samir Xaud a intervenire: “Via Ancelotti! Non si scherza con la maglia della Seleção. Non possiamo permetterci di rovinare un altro Mondiale”. Il tecnico italiano sarà dunque chiamato a rispondere sul campo nella prossima amichevole contro Singapore.

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