Pochettino saluta al meglio: 6-0 USA ad Haiti, gol Pulisic e McKennie. Ipotecati i playoff

Gli Stati Uniti d’America ipotecano il playoff di Nations League CONCACAF grazie a un rotondassimo 0-5 ottenuto sul campo di Haiti nei 90 minuti della doppia sfida. Protagonisti del match anche i due giocatori di Serie A coinvolti, entrambi andati a segno: dopo le prime due segnature statunitensi firmate da Trusty e Hall, si sono scatenati Christian Pulisic, con una doppietta, e Weston McKennie con il gol della cinquina, poi arrotondata da Balogun.

Pochettino saluterà al meglio

L’avventura del ct Mauricio Pochettino, già ufficializzato come nuovo allenatore del Manchester United, sulla panchina degli USA sembra dunque destinata a concludersi per il verso giusto. Tre tre giorni si gioca la partita di ritorno.