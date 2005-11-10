Francia, Doué recupera dopo la gomitata di Frattesi: in gruppo con il paradenti
Pierpaolo Matrone
La Francia si avvicina alla decisiva sfida di Nations League contro la Turchia, in programma domenica sera a Bordeaux, con notizie incoraggianti dall'infermeria. Désiré Doué, inizialmente in dubbio dopo la violenta gomitata ricevuta dall'italiano Davide Frattesi, ha preso parte regolarmente all'ultima seduta di allenamento. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha lavorato a pieno ritmo con i compagni, indossando un paradenti per proteggere la mascella contusa.
Francia, Doué torna ad allenarsi: Zidane ottimista sulle sue condizioni
Il problema accusato dal giovane attaccante sembra dunque meno preoccupante rispetto alle prime impressioni. Durante la conferenza stampa della vigilia, il commissario tecnico Zinedine Zidane ha preferito non sbilanciarsi sulle condizioni dei propri calciatori, lasciando comunque trasparire un certo ottimismo. La partecipazione di Doué all'intera seduta rappresenta un segnale positivo in vista della partita contro la Turchia, anche se la decisione definitiva sul suo impiego arriverà soltanto a ridosso dell'incontro.
Francia, torna Mbappé: contro la Turchia basta un pareggio per i quarti
Le buone notizie per i Bleus riguardano anche Kylian Mbappé, pronto a rientrare dopo essere stato tenuto a riposo a metà settimana per uno stiramento muscolare. Il suo recupero offre a Zidane un'ulteriore soluzione offensiva in una partita fondamentale per il cammino europeo della Francia. Ai transalpini sarà sufficiente evitare la sconfitta contro la Turchia per conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Un traguardo che potrebbe arrivare anche attraverso un risultato favorevole dell'Italia contro il Belgio.