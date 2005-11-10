C'è un nuovo talento da tenere d'occhio nel panorama calcistico internazionale. Si chiama Mezian Soares, ha compiuto 17 anni lo scorso 8 novembre e sta facendo parlare di sé tanto in Francia quanto in Portogallo. L'esterno offensivo del Lens ha deciso con una rete di pregevole fattura la sfida tra la Nazionale portoghese Under 21 e la Norvegia, controllando il pallone in area di rigore e battendo il portiere avversario con un preciso rasoterra di sinistro. Un gol che gli ha permesso di diventare il più giovane marcatore nella storia della selezione lusitana Under 21, strappando il primato a Geovany Quenda e precedendo in questa speciale graduatoria anche Francisco Conceicao, oggi alla Juventus. Già a settembre, a soli 16 anni, Mezian era diventato il più giovane esordiente nella storia della rappresentativa.

Un debutto da sogno e le prime magie in Champions League

In Francia qualcuno lo ha già ribattezzato il nuovo Lamine Yamal. Paragoni probabilmente prematuri, ma i primi passi mossi da Mezian Soares nel calcio dei grandi raccontano di un talento fuori dal comune. Lo scorso 8 maggio, all'esordio in Ligue 1 contro il Nantes, l'esterno ha impiegato un solo tocco di pallone per trovare il gol, regalando al Lens la qualificazione in Champions League. Nove le presenze già collezionate con la prima squadra, di cui tre nella massima competizione europea. Contro lo Slavia Praga ha contribuito alla vittoria in rimonta dei francesi, servendo l'assist per il momentaneo pareggio in pieno recupero.

Figlio d'arte e già nel mirino dei grandi club

Figlio dell'ex nazionale algerino Walid Mesloub e portoghese da parte di madre, Mezian è cresciuto nel settore giovanile del Lens, dove è arrivato all'età di 10 anni. Il Benfica aveva provato a strapparlo al club francese prima della firma del suo primo contratto da professionista, come rivelato nei mesi scorsi da L'Équipe. Il ragazzo ha però preferito proseguire il proprio percorso di crescita in Francia. All'orizzonte ci sono gli Europei Under 21 del 2027, una vetrina che potrebbe consacrare l'ennesimo gioiello del calcio portoghese.