Adama Camara rinnova con il Paris FC fino al 2028: "Un pilastro del club"

Come anticipato nei giorni scorsi dai media francesi e successivamente confermato da fonti vicine al club, Adama Camara ha prolungato ufficialmente il suo contratto con il Paris FC per un'ulteriore stagione, legandosi alla società della capitale fino al giugno del 2028. Un riconoscimento meritato per il ventinovenne centrocampista — fresco di convocazione e debutto con la maglia della nazionale maliana durante l'ultima sosta per le nazionali —, ormai diventato un punto fermo e un vero e proprio pilastro della formazione franciliana.

L'annuncio ufficiale del club parigino: "I suoi valori incarnano quelli del club"

Il Paris FC ha celebrato il rinnovo attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali: "Il centrocampista parigino, puro prodotto del calcio locale, prolunga nella capitale fino a giugno 2028. Il Paris FC si rallegra di proseguire la collaborazione con un giocatore il cui percorso, la determinazione e la crescita incarnano pienamente i valori del club".

Arrivato nel 2023 dal Racing CFF (formazione di National 2), il giocatore nato come centrocampista ha saputo mettersi in luce a suon di prestazioni di alto livello, ritagliandosi un ruolo da protagonista assoluto in questo avvio di stagione come terzino destro titolare ed evidenziando una straordinaria versatilità.