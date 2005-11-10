L’emergenza in attacco spinge il Bayern Monaco a guardare anche al passato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club tedesco starebbe valutando internamente il possibile ritorno di Eric-Maxim Choupo-Moting, già protagonista con la maglia bavarese tra il 2020 e il 2024. Il camerunense, attualmente al New York Red Bulls, potrebbe essere disponibile a parametro zero.

Kane, Saibari e Gnabry: Bayern senza alternative

La possibilità di un nuovo matrimonio nasce soprattutto dalla situazione complicata dell’infermeria. Il Bayern ha perso Ismaël Saibari per un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori diversi mesi, mentre Harry Kane ha subito lo stesso problema nella sfida contro il Colonia. Anche Serge Gnabry è fermo per un problema muscolare e resterà indisponibile fino alla fine dell’anno. A queste difficoltà si aggiunge il caso Jamal Musiala, al centro delle discussioni nelle ultime settimane per le sue condizioni fisiche e il suo percorso di recupero. Le scelte di Vincent Kompany si sono quindi ridotte notevolmente.

Il direttore sportivo Max Eberl non ha escluso un intervento sul mercato invernale: "Quando guardiamo al Bayern Monaco vogliamo giocatori che ci rendano migliori, o almeno dello stesso livello. Dobbiamo valutare attentamente la rosa, il rientro degli infortunati e le opportunità che possono presentarsi".

Choupo-Moting, un’opzione già conosciuta

Il ritorno del 37enne avrebbe il vantaggio della conoscenza dell’ambiente. Con il Bayern ha collezionato 122 presenze ufficiali, segnando 38 gol e fornendo 13 assist, diventando soprattutto un prezioso vice di Robert Lewandowski prima dell’arrivo di Harry Kane. Dopo sei mesi senza squadra, Choupo-Moting si era trasferito al New York Red Bulls, dove ha realizzato 24 reti in 61 partite. L’età e i recenti problemi al ginocchio rappresentano però un’incognita, ma il suo passato a Monaco e il rapporto costruito con spogliatoio e tifosi potrebbero pesare nella scelta finale.