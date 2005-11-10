Sofyan Amrabat torna a parlare del controverso finale della Coppa d’Africa e lo fa senza nascondere la propria amarezza. In un'intervista rilasciata al Telegraaf, il centrocampista del Marocco ha ricordato quanto accaduto dopo la finale contro il Senegal, una vicenda che ha lasciato strascichi anche a distanza di mesi.

Gli Atlas Lions avevano perso la partita sul campo, ma successivamente erano stati dichiarati vincitori dopo una decisione della confederazione africana, prima che il verdetto venisse ribaltato dal TAS. Una situazione che Amrabat considera difficile da accettare, soprattutto per il modo in cui si è conclusa.

"Tutti hanno visto cosa è successo"

"È semplicemente inaccettabile. Tutti hanno visto cosa è successo in finale. Perdere al fischio finale, essere poi dichiarati vincitori e infine vedersi revocare il titolo... È una situazione piuttosto particolare", ha dichiarato il centrocampista marocchino. Amrabat ha sottolineato anche il danno d'immagine per la competizione: "Il fatto che, un anno dopo, si discuta ancora di chi sia stato il vincitore di quella Coppa d’Africa è una vera ingiustizia. Questo offusca l'immagine di un torneo che era stato fantastico".

"La prossima volta voglio vincere sul campo"

Nonostante la delusione, il giocatore ha invitato a guardare avanti e a concentrarsi sul futuro: "È davvero deplorevole, ma non possiamo più cambiare nulla. La prossima volta voglio vincere in campo". Per Amrabat, infatti, il valore di una vittoria è legato soprattutto alla possibilità di condividerla con i tifosi: "Quando si vince una finale, si vuole festeggiare con i propri sostenitori. Noi non abbiamo avuto questa fortuna. È stata presa una decisione, purtroppo a nostro sfavore. Ora bisogna voltare pagina e andare avanti".