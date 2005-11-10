L'Atletico Madrid affronta il Viking nella quinta giornata della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di conquistare un risultato importante nel proprio percorso europeo. Diego Simeone conferma il 4-4-2 e si affida a una formazione con diversi elementi di esperienza, puntando sulla coppia offensiva composta da Julian Alvarez e Alexander Sorloth.

Baena e Koke guidano il centrocampo dell'Atletico

Tra i pali spazio al solito Jan Oblak, protetto da una linea difensiva formata da Llorente, Le Normand, Hancko e Grimaldo. In mezzo al campo toccherà a Álex Baena e Koke garantire qualità e ritmo alla manovra, con Johnny Cardoso a completare il reparto insieme a Kang-in Lee sulla corsia esterna. In avanti, Simeone sceglie la coppia Alvarez-Sorloth. L'argentino arriva da un periodo di crescita dopo un avvio complicato e cerca continuità anche in Europa, mentre il norvegese - obiettivo della Juventus - offrirà fisicità e presenza nell'area avversaria.

Viking con Botheim riferimento offensivo

Il Viking risponde con un 4-3-3. Belko sarà il portiere, con Haugen, Stensness, Falchener e Heggheim davanti a lui. A centrocampo spazio ad Askildsen, Moi e Kvia-Egeskog, chiamati a contrastare il possesso palla degli spagnoli. Il tridente offensivo sarà composto da Bjordal, Botheim e Tripic. La squadra norvegese proverà a sfruttare velocità e ampiezza per mettere in difficoltà la retroguardia dell'Atletico e giocarsi le proprie possibilità in una sfida sulla carta complicata.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Baena, Koke, Cardoso. Lee; Alvarez, Sorloth.

Viking (4-3-3): Belko; Haugen, Stensness, Falchener, Heggheim; Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog; Bjordal, Botheim, Tripic.