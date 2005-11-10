Atletico Madrid-Viking, le formazioni: Simeone punta su Sorloth, c'è Botheim dal 1'
Michele Pavese
L'Atletico Madrid affronta il Viking nella quinta giornata della fase campionato di Champions League con l'obiettivo di conquistare un risultato importante nel proprio percorso europeo. Diego Simeone conferma il 4-4-2 e si affida a una formazione con diversi elementi di esperienza, puntando sulla coppia offensiva composta da Julian Alvarez e Alexander Sorloth.
Baena e Koke guidano il centrocampo dell'Atletico
Tra i pali spazio al solito Jan Oblak, protetto da una linea difensiva formata da Llorente, Le Normand, Hancko e Grimaldo. In mezzo al campo toccherà a Álex Baena e Koke garantire qualità e ritmo alla manovra, con Johnny Cardoso a completare il reparto insieme a Kang-in Lee sulla corsia esterna. In avanti, Simeone sceglie la coppia Alvarez-Sorloth. L'argentino arriva da un periodo di crescita dopo un avvio complicato e cerca continuità anche in Europa, mentre il norvegese - obiettivo della Juventus - offrirà fisicità e presenza nell'area avversaria.
Viking con Botheim riferimento offensivo
Il Viking risponde con un 4-3-3. Belko sarà il portiere, con Haugen, Stensness, Falchener e Heggheim davanti a lui. A centrocampo spazio ad Askildsen, Moi e Kvia-Egeskog, chiamati a contrastare il possesso palla degli spagnoli. Il tridente offensivo sarà composto da Bjordal, Botheim e Tripic. La squadra norvegese proverà a sfruttare velocità e ampiezza per mettere in difficoltà la retroguardia dell'Atletico e giocarsi le proprie possibilità in una sfida sulla carta complicata.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Baena, Koke, Cardoso. Lee; Alvarez, Sorloth.
Viking (4-3-3): Belko; Haugen, Stensness, Falchener, Heggheim; Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog; Bjordal, Botheim, Tripic.