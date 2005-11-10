La sconfitta contro il Lipsia ha lasciato pesanti strascichi in casa Lens. Il 3-1 rimediato in Germania ha quasi compromesso le speranze di qualificazione in Champions League, ma a far discutere è stato soprattutto Florian Thauvin. Le parole dell'attaccante, intervenuto nel post gara, hanno evidenziato un certo malessere e hanno spinto la società a programmare un confronto con il proprio capitano.

Thauvin e una frustrazione accumulata

L'ex giocatore del Marsiglia ha lasciato intendere che le difficoltà della squadra non siano nate di recente, ma siano presenti già dall'inizio della stagione. Un'uscita che ha sorpreso considerando il suo ruolo all'interno dello spogliatoio e la fascia da capitano al braccio. Il club, però, interpreta quelle dichiarazioni soprattutto come uno sfogo dettato dalla delusione. Anche Didier Digard ha spiegato il momento del giocatore: "È un competitivo che vuole vincere le partite. Abbiamo avuto le occasioni per tornare in gara, purtroppo non ci siamo riusciti e c'è molta frustrazione".

Una tensione che Thauvin aveva già mostrato in campo con diversi gesti di nervosismo durante la gara. Nonostante il momento complicato del Lens, il classe 1993 resta il principale riferimento offensivo della squadra, con sette gol e nove assist in stagione.

Il Lens non vuole perdere il suo leader

La dirigenza vuole quindi parlare con il proprio capitano, ma senza trasformare il confronto in un provvedimento disciplinare. Il peso di Thauvin all'interno della squadra è evidente: è il miglior marcatore e il miglior assist-man del gruppo, oltre a essere uno dei pochi elementi di esperienza in uno spogliatoio attraversato da diversi cambiamenti. Le partenze di alcuni leader come Malang Sarr e Adrien Thomasson, unite ai tre cambi in panchina con gli avvicendamenti tra Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac e Didier Digard, hanno aumentato le responsabilità dell'attaccante. Ora il Lens punta a ricompattarsi, partendo proprio dal suo uomo simbolo.