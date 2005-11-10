Il Marocco deve fare i conti con un pesante contraccolpo anche nel ranking FIFA. Dopo aver raggiunto una storica quinta posizione, miglior risultato di sempre per una nazionale africana insieme al precedente record del Nigeria, la selezione nordafricana ha perso due posti in classifica in seguito alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport sulla finale della Coppa d'Africa 2025.

Il TAS ha infatti annullato il precedente riconoscimento assegnato al Marocco dalla Confederazione africana, restituendo il titolo al Senegal, vincitore della sfida sul campo per 1-0. La perdita del trofeo continentale ha avuto conseguenze immediate anche sulla graduatoria internazionale.

Portogallo e Brasile approfittano del passo indietro

A beneficiare della situazione sono state due grandi nazionali. Il Portogallo è tornato al quinto posto del ranking FIFA, superando nuovamente il Marocco, mentre il Brasile ha guadagnato una posizione portandosi al sesto posto. Gli Atlas Lions scivolano così in settima posizione, nonostante un periodo di grande crescita culminato con risultati prestigiosi e con l'ottimo percorso nel Mondiale, dove la squadra era stata eliminata soltanto ai quarti di finale dalla Francia.

Il ricorso della federazione marocchina

La Federazione reale marocchina non ha però intenzione di fermarsi. Dopo la decisione del TAS, il Marocco ha annunciato un ricorso legato alla vicenda della telefonata tra l'arbitro tedesco Ulrich Haas e il presidente della Federcalcio senegalese Abdoulaye Fall, avvenuta due giorni prima del verdetto. Sul piano sportivo, però, la conseguenza è già evidente: il Marocco non potrà più considerarsi vincitore della CAN 2025 e perde anche il prestigioso piazzamento raggiunto nel ranking FIFA.